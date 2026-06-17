Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | 17 июня: в Феодосии бензин есть на 12 АЗС
Новости Республики

17 июня: в Феодосии бензин есть на 12 АЗС

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 10:54 17.06.2026

Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. По данным мэра, бензин и дизель доступны к свободной продаже с 10 часов утра.

На автозаправках сети «АТАН» купить топливо можно по адресам:

  • улица Челнокова, 71 — АИ-92;
  • Керченское шоссе,27/Д — АИ-92, ДТ ультра;
  • Керченское шоссе, 18/Б — АИ-92, ДТ ультра;
  • Чкалова, 138 —АИ-92, ДТ ультра;
  • Симферопольское шоссе, 25 — АИ-92, ДТ ультра;
  • Керченское шоссе, 23 — АИ-95 ультра, АИ-92, ДТ ультра ;
  • Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — АИ-92, ДТ ультра;
  • Коктебель, ул. Ленина 150 — АИ-92;
  • Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;
  • Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — АИ-95 ультра, АИ-92, ДТ ультра.

На автозаправке сети «ТЭС»:

  • Керченское шоссе, 1а — АИ-95 NP, АИ-92, ДТ NP;
  • с 17.00 бензин марок АИ-95 NP, АИ-92 и дизтопливо NP будет доступно на АЗС по Челнокова, 2А.

Как и в других городах Крыма, в Феодосии действуют ограничения – до 20 литров на одно авто с запретом заправки в канистры.

Узнайте больше:  В Феодосии просят ограничить использование мототранспортных средств в ночное время

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.