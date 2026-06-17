17 июня: в Феодосии бензин есть на 12 АЗС

Бензин в Феодосии в среду в свободной продаже есть на 12 автозаправочных станциях. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. По данным мэра, бензин и дизель доступны к свободной продаже с 10 часов утра.
На автозаправках сети «АТАН» купить топливо можно по адресам:
- улица Челнокова, 71 — АИ-92;
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Керченское шоссе,27/Д — АИ-92, ДТ ультра;
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Керченское шоссе, 18/Б — АИ-92, ДТ ультра;
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Чкалова, 138 —АИ-92, ДТ ультра;
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Симферопольское шоссе, 25 — АИ-92, ДТ ультра;
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Керченское шоссе, 23 — АИ-95 ультра, АИ-92, ДТ ультра ;
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Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — АИ-92, ДТ ультра;
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Коктебель, ул. Ленина 150 — АИ-92;
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Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;
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Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — АИ-95 ультра, АИ-92, ДТ ультра.
На автозаправке сети «ТЭС»:
- Керченское шоссе, 1а — АИ-95 NP, АИ-92, ДТ NP;
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с 17.00 бензин марок АИ-95 NP, АИ-92 и дизтопливо NP будет доступно на АЗС по Челнокова, 2А.
Как и в других городах Крыма, в Феодосии действуют ограничения – до 20 литров на одно авто с запретом заправки в канистры.
источник: РИА Новости Крым
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