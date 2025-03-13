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17% компаний в Крыму имеют негласные предпочтения к соцстатусу женщин-соискателей
фото: pxhere.com

17% компаний в Крыму имеют негласные предпочтения к соцстатусу женщин-соискателей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:39 13.03.2025

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым вопрос к женщинам о планах по рождению детей при найме на работу. Между тем гендерные стереотипы на рынке труда по-прежнему встречаются. Самая уязвимая категория на рынке труда — замужние женщины без детей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

17% компаний имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 12% компаний.

Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

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Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего 7%.

Время проведения: 5 февраля — 11 марта 2025 года

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