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17% крымчан критикуют ценности своего работодателя
фото: pxhere.com

17% крымчан критикуют ценности своего работодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 17.01.2025

Высокий уровень совпадения ключевых приоритетов персонала и бизнеса чаще отмечается в крупных компаниях. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

54% работающих отметили, что им близки и понятны корпоративные ценности их организации. 17% жителей Крыма критикуют ценности своего работодателя или считают, что заявленные принципы на практике не соблюдаются. 8% жителей Крыма признались, что корпоративные ценности не понимают. Еще 9% не знают, каких принципов придерживается их работодатель.

Женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний, в которых работают, и чаще разделяют их (57% против 50% среди мужчин).

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Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (57%), так и тех, кто эти ценности критикует (19%). Осведомленность работников крупных компаний о корпоративных ценностях в целом выше, чем у персонала среднего и малого бизнеса.

Время проведения: 8 декабря 2024 — 14 января 2025 года

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