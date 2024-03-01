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Фото: МВД по РК

17-летний парень из Симферополя присвоил чужие деньги. Будет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:47 01.03.2024

Урок финансовой грамотности номер один (тут тебе и теория, и практика): в словосочетании «чужие деньги» ключевое слово не «деньги», а «чужие». 17-летний юноша из Симферополя этот урок не усвоил (пока не усвоил).

Сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России «Сакский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию имущественным преступлениям установлен факт присвоения и растраты чужих денежных средств. Полицейские установили, что на частном предприятии по производству тротуарной плитки один из работников по найму взял от заказчика 56 тысяч рублей, выдал ему квитанцию, но заказ не оформил.  Под подозрение попал 17-летний юноша из Симферополя, — сообщили в МВД по РК.

Подозрения оправдались. Наказание? Увы, юному подозреваемому предстоит ответить за содеянное по закону, поскольку он достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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