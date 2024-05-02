17-летний парень обирал бабушек в Советском районе Крыма, ответит за мошенничество

В Советском районе Крыма полиция установила несовершеннолетнего курьера дистанционных мошенников.

В полицию ОМВД России по Советскому району поступило сообщение от местной жительницы, 1932 года рождения. Женщина рассказала, что на городской телефон ей позвонил неизвестный, который представился врачом больницы и сообщил, что ее дочери, которая попала в ДТП требуются деньги для оказания медицинской помощи. После чего по месту своего проживания пенсионерка передала 82 000 рублей неизвестному, который представился курьером, — рассказали МВД по РК.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Задержанный пояснил, что он нашел подработку, которая заключалась в получении денежных средств от граждан и дальнейшем перечислении на указанные счета, оставляя себе процент от суммы.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Несмотря на юный возраст 17-летний парень понесет ответственность по всей строгости закона.

Сотрудники полиции в результате допроса подозреваемого установили еще один факт его преступной деятельности на территории Советского района в отношении уже другой пенсионерки. От нее парень по месту ее проживания получил денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.