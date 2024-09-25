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17-летний житель Феодосии решил "подработать" на побегушках у мошенников. Будет суд
Фото: Следком

17-летний житель Феодосии решил «подработать» на побегушках у мошенников. Будет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:17 25.09.2024

В Советском районе подросток предстанет перед судом за соучастие в дистанционных мошенничествах. Как сообщили в Следственном комитете, завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Феодосии, обвиняемого в совершении группового мошенничества в значительном и крупном размерах (ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что в апреле текущего года 17-летний юноша разместил в социальных сетях объявление о поиске работы. Спустя время молодой человек получил в популярном мессенджере предложение от неизвестного лица о возможности незаконного заработка, согласившись на участие в качестве курьера в преступной схеме.

Мошенники посредством телефонной связи убеждали пожилых жителей Советского района в том, что их родственники пострадали в аварии, либо стали ее виновниками, а потому необходимы деньги в счет лечения или возмещения причиненного вреда. Получая от куратора информацию с адресом проживания введенных в заблуждение пенсионеров, юноша принимал денежные средства, которые переводил на счета подельников, оставляя себе вознаграждение. В соучастии с несовершеннолетним преступной группой было похищено почти 600 тыс. рублей, — сообщили в Следкоме.

Фигурант был установлен в ходе спецмероприятий сотрудниками МВД по Республике Крым. В ходе следствия проведены все необходимые мероприятия, собрана достаточная доказательственная база. Несовершеннолетний в присутствии адвоката признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений, его законным представителем в полном объеме возмещен ущерб потерпевшим.

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Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении иных членов группы, организовавших преступную схему и координирующих действия несовершеннолетнего, выделены в отдельное производство.

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