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17 ударов в сердце и поджог: в Севастополе за убийство таксиста будут судить женщину

17 ударов ножом и поджог: в Севастополе за убийство таксиста будут судить женщину

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:04 22.01.2020

Эта трагедия в Севастополе произошла в октябре прошлого года.

Следственным отделом по Балаклавскому району города установлено, что во время поездки на такси молодая женщина познакомилась с 56-летним водителем, который пригласил ее к себе в гости. Новые знакомые приехали в дом мужчины, расположенный в садовом товариществе «Золотая балка». После распития спиртного гостья собралась уходить, но хозяин дома решил продолжить вечер и начал активно приставать к ней. Тогда женщина схватила нож и нанесла 17 ударов в область груди. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она подожгла жилище. Подозреваемая была задержана, по ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено — женщину обвиняют в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

17 ударов ножом и поджог: в Севастополе за убийство таксиста будут судить женщину

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