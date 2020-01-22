17 ударов ножом и поджог: в Севастополе за убийство таксиста будут судить женщину

Эта трагедия в Севастополе произошла в октябре прошлого года.

Следственным отделом по Балаклавскому району города установлено, что во время поездки на такси молодая женщина познакомилась с 56-летним водителем, который пригласил ее к себе в гости. Новые знакомые приехали в дом мужчины, расположенный в садовом товариществе «Золотая балка». После распития спиртного гостья собралась уходить, но хозяин дома решил продолжить вечер и начал активно приставать к ней. Тогда женщина схватила нож и нанесла 17 ударов в область груди. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она подожгла жилище. Подозреваемая была задержана, по ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.