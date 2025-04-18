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17% жителей Крыма планируют продлить майские отпусками и отгулами
фото: pikist.com

17% жителей Крыма планируют продлить майские отпусками и отгулами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:44 18.04.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, приходятся на 1—4 и 8—11 мая. По результатам опроса, 17% респондентов планируют продлить свой отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, несмотря на то что с финансовой точки зрения майские отпуска не очень выгодны. Почти каждый второй (43%) не собирается этого делать. 20% опрошенных работают по сменному графику, а еще столько же пока не определились с решением.

Среди жителей Крыма от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще жители Крыма хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей — у 21%.

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Время проведения: 11—15 апреля 2025 года

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