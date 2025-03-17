18 апреля в Севастополе — Всероссийская ярмарка трудоустройства

Ежегодно во всех субъектах России Министерством труда РФ проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

С этого года данное мероприятие включено в национальный проект «Кадры». Ввиду этого в регионах планируется организовать ярмарку для предприятий приоритетных отраслей экономики, которая пройдет в два этапа: региональный – 18 апреля и федеральный – 27 июня.

Региональный этап ярмарки трудоустройства будет проходить на двух площадках в нашем городе: в кадровом центре «Работа России» по ул. Руднева, 40, 1 этаж (с 10.00-13.00) и в Севастопольском государственном университете на площадке «Точки кипения» по ул. Университетская, 33 (с 11.00-14.00).

Как сообщил заместитель директора департамента труда и соцзащиты Дмитрий Шамрей, участниками ярмарки станут предприятия приоритетных отраслей экономики, органы исполнительной власти города, общественные объединения, в том числе отраслевые и региональные объединения работодателей-членов ООР «РСПП», «Опора России», профсоюзы, торгово-промышленная палата, организации, содействующие трудоустройству и профессиональной ориентации граждан. А также предприниматели и самозанятые, открывшие свое дело при поддержке службы занятости, образовательные организации и эксперты, которые смогут стать спикерами на лекционных площадках.

В рамках проведения ярмарки на региональном уровне запланированы организация онлайн-активностей трансляции федерального онлайн-марафона на региональных офлайн-площадках, организация встреч работодателей с соискателями, собеседования, круглый стол и многие другие мероприятия. Федеральный этап предполагается провести как в офлайн-формате, так и в онлайн. Площадкой проведения онлайн-формата станет портал «Работа России», – рассказал Дмитрий Шамрей.

Напомним, в период 2023 и 2024 годов во Всероссийских ярмарках в Севастополе приняли участие 2 631 человек.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя