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18 августа в Феодосии — День донора. Администрация города просит помощи!

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:04 12.08.2020

Администрация Феодосии обращается к горожанам:

Сегодня, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, многие больницы почувствовали нехватку доноров. Из-за ограничительных мер, связанных с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Республике Крым, отделения переливания крови практически опустели. Эффективная деятельность Службы крови немыслима без участия общества в целом, его гражданских институтов, бизнеса, инициативы частных лиц. Для этого ГБУЗ РК «Служба крови» организует работу с донорами, производя 1 раз в месяц сбор крови выездными бригадами. 

Ближайшие мероприятия по организации донорства в Феодосийском муниципальном округе будут проводиться 18.08.2020 г. с 9:00 до 13:00 по адресу: г. Феодосия, ул. Чехова, 16, станция переливания крови. Телефон для записи 2-18-14

18 августа в Феодосии - День донора. Администрация города просит помощи!

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