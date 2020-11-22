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На трассе «Таврида» горел грузовик

18 ДТП и 64 пожара — итоги недели в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:16 22.11.2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 21 человек, 1 из них — ребенок.

За отчетный период было ликвидировано 64 пожара, из них 17 — это возгорания сухой растительности и мусора. Также, в горно-лесной зоне проведено 2 поисково-спасательных операций, было спасено 5 человек, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Всего с начала года в Крыму спасено 1262 человек.

В ведомстве отмечают: сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

18 ДТП и 64 пожара - итоги недели в Крыму

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