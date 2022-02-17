18 февраля — Троян Зимний, поминовение мёртвых и Агафья Коровница

Предки наши славяне 18 февраля отмечали Троян Зимний. Это день чествования героев, которые смогли отстоять свои земли у непобедимых римских легионеров. Точная дата сражения в придунайской области, у Трояного Вала (этимология названия не выяснена до сих пор) потерялась в веках — историки предполагают, что событие произошло около 101 года нашей эры. А вот описан этот славный эпизод был в Велесовой книге, а также в «Слове о полку Игореве»:

То ведь римляне нам завидовали и замыслили зло на нас — пришли со своими возами и железными бронями и ударили на нас, а поэтому долго отбивались от них и отбросили их от земли нашей; а римляне, видя, что мы крепко защищаем свою жизнь, оставили нас… И они на прямом пути к тризне полегли, и Стрибоговы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают. И голуби дивные так говорят, что погибли они славно и оставили земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы потомки их, и не лишимся мы земли.

Троянов день на Руси считался одним из самых великих воинских торжеств. Праздновали его пышно: каждый воин в этот день должен был сделать что-то героическое, опасное и полезное для себя, своей Родины и семьи. Показывали свое мастерство на публике. Вечером же устраивалось большое застолье: славяне поминали тех, кому они были обязаны своей свободой.

Что же касается мученицы Агафии, память которой верующие почитают 18 февраля. Она была дочерью именитых и богатых родителей-христиан. Семья жила в сицилийском городе Палермо. По легенде, во время гонений на христиан при императоре Декии (249-251) девушка была замучена за свою веру. На Руси же имя святой «Агафия» трансформировали в более привычное слуху — Агафья, и сопроводили приставкой «Коровница», потому как считали, что она покровительствует рогатому скоту. Ей молились о здоровье домашних животных, прося сохранить их от сглаза и порчи.

Также 18 февраля в календаре народных дат значится как День поминовения мёртвых. Нужно помолиться за души ушедших. Особенно тех, кто покинул этот свет, пройдя через насильственную смерть.

Погодные приметы на день сегодняшний таковы:

Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля – ждите засуху в летний период.

Если ударяет мороз – скорее всего, лето будет знойным.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – можно ожидать весну.

Если на улице 18 февраля стоит морозная погода — лето будет теплым и без дождей.

Именины сегодня отмечают: Агафья, Александра, Василиса, Феодосий, Михаил, Макар.

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