18 и 19 января: как в Севастополе пройдет Крещение Господня

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января. В православных храмах состоятся службы и молебны с чином Великого освящения воды. А также Крестные ходы. С полным расписанием и списком храмов можно ознакомиться на сайте Севастопольского Благочиния по ссылке.

В Свято-Владимирском соборе 18 и 19 января также пройдут праздничные богослужения, будет организована раздача освященной воды.

В этом году праздник в Севастополе станет особенным. Впервые верующие смогут окунуться в воды древней подземной реки Героон на территории Нового Херсонеса. Считается, что именно в ее водах в 988 году прошел обряд крещения князь Владимир.