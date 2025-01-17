18 и 19 января: как в Севастополе пройдет Крещение Господня

Праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня в Севастополе начнутся 18 января. В православных храмах состоятся службы и молебны с чином Великого освящения воды. А также Крестные ходы. С полным расписанием и списком храмов можно ознакомиться на сайте Севастопольского Благочиния по ссылке.
В Свято-Владимирском соборе 18 и 19 января также пройдут праздничные богослужения, будет организована раздача освященной воды.
В этом году праздник в Севастополе станет особенным. Впервые верующие смогут окунуться в воды древней подземной реки Героон на территории Нового Херсонеса. Считается, что именно в ее водах в 988 году прошел обряд крещения князь Владимир.
Напомню, в X веке река была единственным источником пресной воды в Херсонесе и поддерживала жизнь всего города, и за столетия ушла под землю. В 2023 году во время строительства музейно-храмового комплекса ее нашли археологи, и инженерам удалось вывести часть русла реки на поверхность. Теперь, спустя века, у каждого из нас есть возможность прикоснуться к истории. Как сказал Владыка Тихон, воды этой реки – осязаемая часть истории Руси и Церкви, и именно здесь наша общая крещенская купель – всей Руси, всей России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.
Совершить омовение в водах реки Героон можно будет 18 и 19 января.
Купания традиционно пройдут и в Черном море – 19 января они будут организованы на побережье музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Подробную информацию и расписание мероприятий в Новом и Древнем Херсонесе вы найдете в карточках в карусели.
Кроме того, крещенские купания можно будет совершить и в других специально оборудованных для этого местах:
1. Пляж «Омега».
2. Пляж «Мыс Хрустальный».
3. Пляж «Орловка».
4. Район пляжа «Городской» (Балаклава).
5. Район причала № 286 в бухте Казачьей.
6. Район причала «Радиогорка».
7. Набережная гарнизонного пляжа в поселке Кача.
Все оборудованные места для купаний будут оснащены пунктами обогрева, медицинским пунктом, также там будут дежурить спасатели. Отметим, что спасатели Севастополя работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефону 112.
Тем, кто планирует принять участие в крещенских купаниях, стоит взять большое махровое полотенце, чтобы после выхода из воды растереться и избежать переохлаждения. Также рекомендуется иметь при себе сухую сменную одежду, которую можно быстро надеть, шапку, горячий чай в термосе.
Напомним, купание в зимнее время может представлять опасность для людей с хроническими воспалительными заболеваниями, в первую очередь носоглотки (отитами, гайморитами), хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы. Также нежелательно заходить в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника.
Обращаем внимание, что для обеспечения безопасности дорожного движения 18 января с 8:00 до 19 января 19:00 ограничат движение транспорта от дома № 6 по улице Ерошенко до улицы Древняя.
Исключение будет действовать для:
- местных жителей;
- работников музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»;
- оперативных и экстренных служб города;
- общественного транспорта.
От площади 50-летия СССР будут ходить бесплатные экспресс-шаттлы каждые 30 минут с 07:00 до 22:00 18 января и с 09:00 до 22:00 19 января.
Также напоминаем, что есть большая перехватывающая парковка возле Парка Победы. Там можно оставить машину и уехать в Новый Херсонес на городском автобусе № 74.
Кроме того, до музейного храмового комплекса можно добраться автобусами маршрута №22 (с 5-го км Балаклавского шоссе) и маршрута №73 (от центрального городского кольца).
Напомним, что стоимость проезда: банковской картой и ЕГКС – 30 рублей, наличными – 35 рублей.
С расписанием можно ознакомиться на сайте.
Также ограничения движения вводятся 18 и 19 января на следующих участках:
- на участке автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-1006 ул. Бухта Казачья от Церкви Филиппа Митрополита до дома № 12, ул. Казачья, с 19:30 до окончания мероприятия 18.01.2025;
- на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 67 Н-141 пр-т Героев Сталинграда (дублер, нечетная сторона) с 9:30 до окончания мероприятия 19.01.2025;
- на участке улично-дорожной сети от Братского кладбища воинов 315-й стрелковой дивизии до остановки общественного транспорта «Пляж Звездный берег» с 10:30 до окончания мероприятий 19.01.2025.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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