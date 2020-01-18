18 января в Ялте — первый в этом году общегородской субботник

Общегородской субботник 18 января на территории Ялтинского региона стартует в 9 утра. Весь необходимый инвентарь, отмечают организаторы события, будет подготовлен накануне.
В этот раз уборка будет проведена также на городских рынках и на старом воинском кладбище в Ливадии, где захоронены ветераны войны, — цитирует Отдел информационной политики помощника главы администрации Ялты Марину Войт.
По словам чиновника, территория муниципального образования поделена на участки в соответствии с избирательными округами, за каждым из которых закреплен ответственный сотрудник из числа муниципальных служащих.
Ответственным за территории необходимо улучшить качество работы. На сегодняшний день только 30% руководителей добросовестно подошли к этой работе, распределили сотрудников по территориям и слаженно работают. Остальные практически не занимаются этой работой и не привлекают сотрудников, – отмечает Марина Войт.