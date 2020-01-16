18 января в Симферополе стартует фестиваль французского кино #MyFrenchFilmFestival

Фестиваль французского кино #MyFrenchFilmFestival в Симферополе, стартовав 18 января, продлится почти месяц — до 16 февраля. Организаторы события — отдел иностранной литературы Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко совместно с центром французского языка и культуры La français facile. В фестивальные дни гости увидят более десятка киноновинок в восьми тематических категориях: «Скажи «сыр!», «На передовой», «Всё о женщинах», «Реально ли это?», «Подростковый дух», «Мой маленький зоопарк», «Новые горизонты», «Специальные показы». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Волнующие повествования между мечтой и явью – в категории «Реально ли это?», юмористические и абсурдные нотки – в категории «Скажи «сыр!», воспроизведение вооружённых и геополитических конфликтов – в категории «На передовой». Тема «Всё о женщинах» воспевает многоликий слабый пол, а «Подростковый дух» собирает в себе проблематику молодёжи. «Специальные показы» освещают жизнь во французских пригородах, а «Новые горизонты» демонстрируют самые инновационные работы. Кроме того, впервые представлена программа немой анимации для детей «Мой маленький зоопарк», – сообщили Турпорталу Крыма организаторы события.

Откроется фестиваль в эту субботу, 18 января, в 16.00 фильмом «Велогонка» – о самой престижной велосипедной гонке в мире «Тур де Франс» (категория «Скажи «сыр!»). А в воскресенье зрителям покажут кинокартину «Материнский инстинкт» из направления «Всё о женщинах».

Далее показы будут проходить 25-26 января, 1-2, 8-9 и 15-16 февраля. На закрытии фестиваля организаторы проведут День короткометражек. Начало всех показов – в 16.00. При этом гостей предупреждают, что в программе возможны изменения. Вход свободный (по читательскому билету или документу, удостоверяющему личность).