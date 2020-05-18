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18 мая в Евпатории почтили память жертв депортации

18 мая в Евпатории почтили память жертв депортации

Опубликовал: КрымPRESS в История Крыма 20:35 18.05.2020

В Евпатории состоялось траурное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв депортации. анных народов. Присутствующие почтили память всех погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу жертвам депортации.

Массовая депортация народов республики началась 18 мая 1944 года. Жертвами репрессий стали крымские татары, армяне, болгары, греки и немцы. Трагедия унесла тысячи жизней, разрушила многовековой уклад и культурные традиции народов. События, происшедшие 76 лет тому назад, оставили след в сердце каждого. Прошло не одно десятилетие, прежде чем депортированные народы смогли вернуться на родную землю. Историческая справедливость в отношении народов, подвергшихся депортации, была восстановлена 21 апреля 2014 года, когда, после присоединения Крыма к России Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития, — отмечают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

18 мая в Евпатории почтили память жертв депортации

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

18 мая в Евпатории почтили память жертв депортации

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