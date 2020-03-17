Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 18 марта Президент Путин будет в Крыму

crimeapress_news

18 марта Президент Путин будет в Крыму

18 марта Президент Путин будет в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 17.03.2020

Президент России Владимир Путин посетит 18-19 марта с рабочей поездкой Крымский полуостров. Ожидается, что в 6-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией Президент встретится в Севастополе с представителями общественности Республики Крым и города-Героя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Глава государства вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В Инфоцентре «Крымский мост» уточнили:

Награды от Главы государства получат более десятка человек. Это в частности электрогазосварщик «Мостоотряда-10» Сергей Кудаков, «варивший» наиболее сложные стыки при сборке железнодорожных пролетов. Также награду получит монтажник «Мостоотряда 1» Дмитрий Блинов, который трудился над сборкой арочных пролетов на самом сложном участке в Керченском проливе. Электросварщик ручной сварки фирмы «Таганка Мост» Владимир Воронин выполнил работы по сварке более 200 стыков трубосвай, а также вваривал стержни арматуры в полости уже погруженных труб на глубине 10 метров. Также в списке представленных к награде — сотрудник «Мостоотряда 41» Дмитрий Гаврилов, трудившийся на острове Тузла — самом протяженном сухопутном участке Крымского моста, и другие.

Сократить длительность погружения одной трубосваи с плановых 3 суток до рекордных 1,5 суток, а также разработать уникальную технологию защиты от волнового воздействия при устройстве монолитных конструкций опор удалось главному инженеру «Мостотреста» Андрею Конных. А генеральный директор «СГМ-Мост» Александр Островский и Леонид Рыженькин ускорили темпы строительства, что позволило сдать мост с опережением графика.

18 марта Президент Путин будет в Крыму

Интересно, что на фоне распространения коронавирусной инфекции пресс-служба Кремля  просит СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием Главы государства.

По материалам kremlin.ru и ТАСС.

18 марта Президент Путин будет в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.