18 марта Президент Путин будет в Крыму

Президент России Владимир Путин посетит 18-19 марта с рабочей поездкой Крымский полуостров. Ожидается, что в 6-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией Президент встретится в Севастополе с представителями общественности Республики Крым и города-Героя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Глава государства вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В Инфоцентре «Крымский мост» уточнили:

Награды от Главы государства получат более десятка человек. Это в частности электрогазосварщик «Мостоотряда-10» Сергей Кудаков, «варивший» наиболее сложные стыки при сборке железнодорожных пролетов. Также награду получит монтажник «Мостоотряда 1» Дмитрий Блинов, который трудился над сборкой арочных пролетов на самом сложном участке в Керченском проливе. Электросварщик ручной сварки фирмы «Таганка Мост» Владимир Воронин выполнил работы по сварке более 200 стыков трубосвай, а также вваривал стержни арматуры в полости уже погруженных труб на глубине 10 метров. Также в списке представленных к награде — сотрудник «Мостоотряда 41» Дмитрий Гаврилов, трудившийся на острове Тузла — самом протяженном сухопутном участке Крымского моста, и другие. Сократить длительность погружения одной трубосваи с плановых 3 суток до рекордных 1,5 суток, а также разработать уникальную технологию защиты от волнового воздействия при устройстве монолитных конструкций опор удалось главному инженеру «Мостотреста» Андрею Конных. А генеральный директор «СГМ-Мост» Александр Островский и Леонид Рыженькин ускорили темпы строительства, что позволило сдать мост с опережением графика.

Интересно, что на фоне распространения коронавирусной инфекции пресс-служба Кремля просит СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием Главы государства.

По материалам kremlin.ru и ТАСС.