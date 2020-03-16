18 марта в Крыму и Севастополе – выходной день

День воссоединения полуострова с Россией (18 марта) – в Крыму и Севастополе объявлен выходным.

Напомним, 27 февраля 2015 года Госсовет РК внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», объявив День воссоединения Крыма с Россией официальным праздником и выходным днем.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

Подробнее о праздничных мероприятиях этих дней — ЗДЕСЬ .

Интересно, что в Крыму еще колеблются по поводу отмены массовых мероприятий с участием свыше нескольких тысяч человек, хотя концерт на площади Ленина вечером, 18 марта, скорее всего, состоится. Зато в Севастополе власти подтвердили: концерт на площади Нахимова состоится. Коронавируса в городе-Герое не боятся.