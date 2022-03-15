реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 18 марта – в Крыму и Севастополе – выходной день. Все-таки праздник!

crimeapress_news



реклама в крыму
18 марта – в Крыму и Севастополе – выходной день. Все-таки праздник!

18 марта – в Крыму и Севастополе – выходной день. Все-таки праздник!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 15.03.2022

18 марта отмечается. День воссоединения Крыма с Россией. Еще в 2015 году Госсовет РК внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и  также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

Так что впереди у крымчан и севастопольев три выходных дня: пятница, 18 марта – праздник, а за ним сразу – 19 и 20 марта – суббота и воскресенье. Информацию подтвердили в министерстве труда и соцзащиты РК: крымчане снова будут отдыхать три дня — с пятницы по воскресенье, с 18 по 20 марта.

Узнайте больше:  В КФУ назвали причины, нарушающие экосистему Чёрного и Азовского морей

Немного истории.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.