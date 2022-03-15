18 марта – в Крыму и Севастополе – выходной день. Все-таки праздник!

18 марта отмечается. День воссоединения Крыма с Россией. Еще в 2015 году Госсовет РК внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

Так что впереди у крымчан и севастопольев три выходных дня: пятница, 18 марта – праздник, а за ним сразу – 19 и 20 марта – суббота и воскресенье. Информацию подтвердили в министерстве труда и соцзащиты РК: крымчане снова будут отдыхать три дня — с пятницы по воскресенье, с 18 по 20 марта.

Немного истории.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

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