18 марта в Севастополе — культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!»

Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» 18 марта на территории Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города «Малахов курган» проводит Севастопольский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.
6 лет назад Крым и Севастополь вернулись на Родину – в Россию! Это важное историческое событие определило дальнейшую судьбу жителей Севастополя и Крыма. На протяжении всего дня будут работать интерактивные площадки Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя и выставки из фондов Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах «Вернисаж ремёсел». В арт-кафе «У Малахова» покажут документальные фильмы, а вечером на Оборонительной башне Корниловского бастиона гости фестиваля увидят мультимедийную инсталляцию «Отстаивайте же Севастополь!», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Программа фестиваля «Мы вместе!»:
9:00 Акция «Флаг России». Развертывание государственного флага Российской Федерации (площадь Нахимова)
11.00 Выступление шоу-группы «Гуляй душа» Балаклавского Дворца Культуры
11:30 Акция «Сад Памяти». Высадка кедров (Ансамбль мемориального комплекса «Сапун-гора»)
12.00– 12.35 Открытие фестиваля
12.35 Церемония возложения цветов к памятникам Малахова кургана.
13.00 — 13.50 Показательные выступления АНО «Спортивный клуб «Ахиллес», Спортивного военно-патриотического клуба армейского рукопашного боя «Победа»; дефиле духового аркестра 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты
11.00 — 20.00 Работа интерактивных площадок:
- Выставка «Мы вместе!»
- Детская площадка «Крымская весна» (раскраски, поделки)
- Аквагрим «Флаг моего Государства»
- Мастер-классы «Вернисаж ремёсел» (автономная некоммерческая организация «Живая Русь»)
- Патриотическая акция «Уроки истории» (экскурсии по Малахову кургану на электромобиле)
- Экскурсия «Информационная война. Вчера. Сегодня» (Оборонительная башня — 13.00; 14.00; 15.00)
- Показ документальных фильмов о Севастополе (кафе «У Малахова»)
14:00 – 17:00 Караоке «Выбор навсегда» (Напротив кафе «У Малахова»)
17:00 – 18:00 Выступление клуба исторического танца ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» вместе с оркестром севастопольского полка Росгвардии
18.00 – 19.45 Выступление творческих коллективов Культурного комплекса «Корабел»
19:45 – 20:00 Мультимедийная инсталляция «Отстаивайте же Севастополь!»