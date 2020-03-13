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18 марта в Севастополе - культурно-патриотический фестиваль "Мы вместе!"

18 марта в Севастополе — культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 13.03.2020

Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» 18 марта на территории Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города «Малахов курган» проводит Севастопольский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

6 лет назад Крым и Севастополь вернулись на Родину – в Россию! Это важное историческое событие определило дальнейшую судьбу жителей Севастополя и Крыма. На протяжении всего дня будут работать интерактивные площадки Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя и выставки из фондов Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах «Вернисаж ремёсел». В арт-кафе «У Малахова» покажут документальные фильмы, а вечером на Оборонительной башне Корниловского бастиона гости фестиваля увидят мультимедийную инсталляцию «Отстаивайте же Севастополь!», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника. 

Программа фестиваля «Мы вместе!»:

9:00 Акция «Флаг России». Развертывание государственного флага Российской Федерации (площадь Нахимова)

11.00 Выступление шоу-группы «Гуляй душа» Балаклавского Дворца Культуры

11:30 Акция «Сад Памяти». Высадка кедров (Ансамбль мемориального комплекса «Сапун-гора»)

12.00– 12.35  Открытие фестиваля

12.35  Церемония возложения цветов к памятникам Малахова кургана.

13.00 — 13.50 Показательные выступления АНО «Спортивный клуб «Ахиллес», Спортивного военно-патриотического клуба армейского рукопашного боя «Победа»; дефиле духового аркестра 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты

11.00 — 20.00 Работа интерактивных площадок:

  • Выставка «Мы вместе!»
  • Детская площадка «Крымская весна» (раскраски, поделки)
  • Аквагрим «Флаг моего Государства»
  • Мастер-классы «Вернисаж ремёсел» (автономная некоммерческая организация «Живая Русь»)
  • Патриотическая акция «Уроки истории» (экскурсии по Малахову кургану на электромобиле)
  • Экскурсия «Информационная война. Вчера. Сегодня» (Оборонительная башня — 13.00; 14.00; 15.00)
  • Показ документальных фильмов о Севастополе (кафе «У Малахова»)

14:00 – 17:00  Караоке «Выбор навсегда» (Напротив кафе «У Малахова»)

17:00 – 18:00  Выступление клуба исторического танца ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» вместе с оркестром севастопольского полка Росгвардии

18.00 – 19.45  Выступление творческих коллективов Культурного комплекса «Корабел»

19:45 – 20:00 Мультимедийная инсталляция «Отстаивайте же Севастополь!»

18 марта в Севастополе - культурно-патриотический фестиваль "Мы вместе!"

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