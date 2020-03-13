18 марта в Севастополе — культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!»

Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» 18 марта на территории Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города «Малахов курган» проводит Севастопольский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

6 лет назад Крым и Севастополь вернулись на Родину – в Россию! Это важное историческое событие определило дальнейшую судьбу жителей Севастополя и Крыма. На протяжении всего дня будут работать интерактивные площадки Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя и выставки из фондов Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах «Вернисаж ремёсел». В арт-кафе «У Малахова» покажут документальные фильмы, а вечером на Оборонительной башне Корниловского бастиона гости фестиваля увидят мультимедийную инсталляцию «Отстаивайте же Севастополь!», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.