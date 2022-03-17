18 марта в Севастополе стартует Международная акция «Сад памяти»

Третий сезон международной акции «Сад памяти», цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, стартует 18 марта в Севастополе. Место выбрано неслучайно: в 2020 году народный артист СССР, вдохновитель акции Василий Лановой посадил здесь миндальное дерево в память о своих родителях, а год спустя в городе разбили миндальный сад – уже в память о самом артисте, ушедшем из жизни в январе 2021-го.

По словам генерального директора АНО «Сад памяти» Ольги Степченко, к проекту планируют привлечь школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений. Массовые мероприятия будут приурочены к ключевым событиям весны 1942 года – битве под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, партизанскому движению и другим.

Особый акцент организаторы сделают на образовательном блоке: в рамках «Сада памяти» запустят целую серию обучающих видеороликов, а также проведут флешмобы, квизы и прямые эфиры со знаменитостями.

В этом году «Сад памяти» займется созданием доступного образовательного контента. Так, серия видеороликов #СадПамятиГордимся расскажет про интересные факты, истории, судьбы и подвиги молодых людей в годы Великой Отечественной войны. Наша задача – создать чувство единения современной молодежи со своей историей, со своим наследием. Кроме того, «Сад Памяти» будет широко представлен в российских социальных сетях: мы продолжим формат #СадПамятиДома, проведем квизы, прямые эфиры с известными людьми, флешмоб «Расскажи о своем герое» и другие творческие и культурные активности. Это тоже будет особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России, – рассказала Ольга Степченко.

Акция проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, при поддержке которого в прошлом году к «Саду памяти» присоединились почти 1,5 млн школьников. Заместитель министра просвещения Денис Грибов заверил, что в 2022 году их будет не меньше.

Большое количество детей и молодежи принимает участие в проведении международной акции «Сад памяти», мы активно их в этом поддерживаем. Ожидается, что в этом году к акции присоединятся не менее 1,5 млн обучающихся. Кроме того, мы уже традиционно проведем Всероссийский урок Победы, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сохранение исторической памяти – одна из ключевых задач современности. Уроки истории помогают нашим детям видеть и понимать предпосылки многих событий и делать правильные выводы», — отметил Денис Грибов.

Формирование экологической культуры молодежи – еще одна важная задача, которую решает международная акция «Сад памяти».

Такие мероприятия кроме всего прочего формируют экологическую культуру, подчеркивают важность сохранения нашей уникальной природы. В Севастополе уделяется большое внимание сохранению зеленых насаждений. Так, работает портал «Зеленый фонд» — там размещается информация о высадках, об уходе за насаждениями, о том, сколько собрано средств в качестве компенсации за снос, сколько израсходовано на высадку новых и многое другое, — подчеркивает директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

Большой вклад в акцию вносят и экологически ответственные компании, подчеркнули организаторы в ходе пресс-конференции и призвали бизнес активнее присоединяться к проекту.

В этом году деревья в рамках акции высадят во всех субъектах Российской Федерации и в нескольких зарубежных странах.

Сады памяти в этом году будут высажены в Донецкой и Луганской народных республиках. Учитывая непростую ситуацию, подобные мероприятия крайне важны. «Сад Памяти» позволяет сохранять историческую правду, способствует патриотическому воспитанию и экологическому просвещению, — говорит заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Народная артистка РСФСР, вдова Василия Ланового Ирина Купченко предложила в связи с событиями на Украине высаживать деревья в память о погибших не только в годы Великой Отечественной.

Мы потомки тех героев, которые спасли мир от фашизма, и сегодня мы не можем игнорировать то, что происходит в мире. Поэтому я предлагаю в этом году высаживать деревья не только в память о героях, которые сражались 80 лет назад, но и тех, кто пал, защищая мир сегодня, — подчёркивает Ирина Купченко.

Напомним, организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства. «Сад памяти» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Акцию также поддерживают известные общественные деятели, актеры, музыканты.