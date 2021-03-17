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18 марта в Симферополе – ограничение движение. Причина: автомотопробег в честь Крымской весны
Фото: ДАН

18 марта в Симферополе – ограничение движение. Причина: автомотопробег в честь Крымской весны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 19:57 17.03.2021

В ГИБДД проинформировали о временном ограничении движения транспортных средств в Симферополе по улице Севастопольской (участок от ул. Сергеева-Ценского до проспекта Кирова) 18 марта. Причина — проведение автомотопробега, посвященного 7-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

Ограничение движения транспортных средств вводится на время выезда автомотоколонны, ориентировочно с 10:45 до 11:00, 18 марта. Также обращаем внимание автомобилистов на запрет парковки транспортных средств и обеспечение постоянного патрулирования наряда ДПС ГИБДД. На участке будет обеспечено дежурство машины-эвакуатора, — говорится в сообщении.

Администрация Симферополя просит с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения по городу.

18 марта в Симферополе – ограничение движение. Причина: автомотопробег в честь Крымской весны

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