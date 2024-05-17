18 мая: «Ночь музеев» в Севастополе — как пройдёт

В субботу, 18 мая, в Севастополе состоится ежегодная Всероссийская культурная акция «Ночь музеев 2024». Она будет посвящена Году семьи, объявленному Президентом Владимиром Путиным. В городе пройдёт множество мероприятий, которые можно будет посетить всей семьёй.

В этом году тема акции особенно трогательна: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Наши музеи подготовили огромное количество семейных активностей, в которых смогут поучаствовать севастопольцы. Мы знаем, что сохранение традиций, воспитание в молодом поколении бережного отношения к нашей истории начинается с юности. И это замечательно, что мы можем предложить родителям и детям полезный и интересный для каждого досуг. Тема семейных реликвий откроет перед посетителями музеев удивительный мир истории семей, их традиций и ценностей. Приходите и окунитесь в атмосферу увлекательного путешествия сквозь время и поколения! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Севастополя Анжелу Сумакова.

Так, Музей обороны Севастополя представит две основные площадки: на мемориальных комплексах «Малахов курган» и «Сапун-гора» в вечернее время можно будет принять участие в экскурсиях, мастер-классах, посмотреть спектакль, концерты и многое другое.

С 16:00 до 22:00 на территории Малахова кургана развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвящённые периодам Первой мировой, Крымской, Великой Отечественной войн и специальной военной операции, в это же время будет развёрнут масштабный концерт и увлекательная театральная программа. Также в рамках акции вниманию посетителей будут представлены уникальные выставки «Через семью прошла война» и «На службе Отечеству. Морская династия Бутаковых».

В 16:00, 17:30, 19:00 на мемориальном комплексе «Сапун-гора» будут проходить иммерсивные экскурсии «Аллегро с огнём». Экскурсоводы расскажут о борьбе с минной опасностью и о разгадке секрета смертоносного оружия. С 18:00 до 22:00 пройдут экскурсии по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».