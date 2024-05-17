18 мая: «Ночь музеев» в Севастополе — как пройдёт

В субботу, 18 мая, в Севастополе состоится ежегодная Всероссийская культурная акция «Ночь музеев 2024». Она будет посвящена Году семьи, объявленному Президентом Владимиром Путиным. В городе пройдёт множество мероприятий, которые можно будет посетить всей семьёй.
В этом году тема акции особенно трогательна: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Наши музеи подготовили огромное количество семейных активностей, в которых смогут поучаствовать севастопольцы. Мы знаем, что сохранение традиций, воспитание в молодом поколении бережного отношения к нашей истории начинается с юности. И это замечательно, что мы можем предложить родителям и детям полезный и интересный для каждого досуг. Тема семейных реликвий откроет перед посетителями музеев удивительный мир истории семей, их традиций и ценностей. Приходите и окунитесь в атмосферу увлекательного путешествия сквозь время и поколения! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Севастополя Анжелу Сумакова.
Так, Музей обороны Севастополя представит две основные площадки: на мемориальных комплексах «Малахов курган» и «Сапун-гора» в вечернее время можно будет принять участие в экскурсиях, мастер-классах, посмотреть спектакль, концерты и многое другое.
С 16:00 до 22:00 на территории Малахова кургана развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвящённые периодам Первой мировой, Крымской, Великой Отечественной войн и специальной военной операции, в это же время будет развёрнут масштабный концерт и увлекательная театральная программа. Также в рамках акции вниманию посетителей будут представлены уникальные выставки «Через семью прошла война» и «На службе Отечеству. Морская династия Бутаковых».
В 16:00, 17:30, 19:00 на мемориальном комплексе «Сапун-гора» будут проходить иммерсивные экскурсии «Аллегро с огнём». Экскурсоводы расскажут о борьбе с минной опасностью и о разгадке секрета смертоносного оружия. С 18:00 до 22:00 пройдут экскурсии по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
Ознакомиться с полной программой мероприятий Музея обороны можно на сайте.
В Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого в 18:00, 19:00 и 20:00 можно будет посетить экскурсию по выставке одной картины А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя», которую впервые привезли в Город-Герой к 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и к 79-летию Великой Победы. Также гостей музея ждут тематические экскурсии «Из поколения в поколение» по постоянной экспозиции, мастер-класс по созданию композиции в технике коллаж «Семейное древо» от севастопольского дизайнера украшений Дианы Печенка, мастер-класс «Магия акварели» от севастопольской художницы Ульяны Мазур и интерактивная игра на тему выставки в музее, викторина «Семейные узы».
В 21:10 в фойе кинотеатра «Москва» пройдёт лекция-беседа в преддверии кинопоказа художественного фильма А. С. Кончаловского «Грех» об итальянском скульпторе и живописце Микеланджело Буонарроти. Сам киносеанс состоится в большом зале кинотеатра в 21:40.
С 14:00 до 21:00 в Музее Черноморского флота можно будет посетить бесплатные экскурсии.
С 19:00 до 21:00 посетить выставочные экспозиции можно будет и в музее «Подземный Севастополь». Основное освещение в музее будет отключено, поэтому необходимо обязательно иметь с собой фонарик.
С 18:00 до 20:30 в Российской государственной художественной галерее пройдут мини-экскурсии «Семейные реликвии» в рамках выставки «Третий удар», посвящённой 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Основой сюжетной линии выставки выступает советский полнометражный фильм 1948 года режиссёра Игоря Савченко «Третий удар». В 18:30 гостей также ждёт кинопоказ раннего фильма режиссёра «Гармонь». Бесплатные билеты на мероприятие можно получить на сайте Российской галереи искусств по ссылке.
В государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» также состоится ряд мероприятий, которые пройдут днём. В 12:00 в Византийском дворике состоится викторина по истории древнего города, а в 12:30 ‒ презентация книги «Возвращение в Херсонес». В 13:00 в зале временных выставок Византийской экспозиции музея-заповедника откроется новая выставка с таким же названием ‒ «Возвращение в Херсонес». С 13:30 до 15:00 в Византийском дворике пройдёт мастер-класс по скетчу. Также в этот день в музее гостей будут ждать интерактивная фотозона и аквагрим. Более подробную программу дня в музее-заповеднике можно найти по ссылке.
Кроме того, на официальной странице Всероссийской акции «Ночь музеев» можно будет посмотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, которые пройдут в музеях нашей страны.
Организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: музеи Крыма