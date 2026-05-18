18 мая: в Феодосии почтили память жертв депортации народов Крыма

18 мая ежегодно в республике отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Эта памятная дата была подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального крымского народа.

У памятного знака жертвам депортации крымскотатарского народа состоялось протокольное мероприятие, в котором приняли участие Глава муниципального образования — Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев, Глава администрации города Феодосии Владимир Ким, региональный имам Феодосийского округа Нариман Короглу, представители депутатского корпуса, городской администрации, национально-культурных автономий города.

Сотни тысяч стариков, женщин, детей товарными составами были вывезены в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию, испытав в дороге и в новых местах поселения все невзгоды изгнания и лишений.

Сегодня, в День памяти жертв депортации народов Крыма, вспоминают всех, кто не смог пережить тяготы депортации и вернуться в родной край, кто не дожил до реабилитации ни в чем не повинных сограждан. Память жертв депортации участники мероприятия почтили минутой молчания. Поминальную молитву прочитал Нариман Короглу.

К памятному знаку жертвам депортации народов Крыма участники мероприятия возложили цветы.

Решения о выселении целых народов с родной земли по национальному признаку, принятые руководством страны той поры, сломали судьбу сотен тысяч людей. Но справедливость восторжествовала, 21 апреля 2014 года Президентом России Владимиром Путиным был принят Указ N 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Сегодня в Феодосийском округа проживают представители более 100 национальностей, народностей и этносов, действуют 7 национально-культурных общин, 5 мусульманских и 36 религиозных организаций, которые являются важной составляющей общественно-политического и социально-экономического развития муниципального округа. На территории Большой Феодосии работают 4 мусульманские мечети, 2 армянских и 20 православных храмов. Успешно развиваются национальные творческие коллективы. Постепенно решается вопрос улучшения жилищных условий семей из числа репатриантов, принятых на учет до 21 марта 2014 года. В этом году запланировано открытие офиса Ассоциации Дома дружбы народов, в учредительный состав которого входят местные национально-культурные автономии армян, греков, немцев. Все это стало возможным благодаря действующему Указу Президента России.

источник: пресс-служба администрации Феодосии