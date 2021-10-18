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18 октября исполняется 100 лет со дня образования Крымской АССР

18 октября исполняется 100 лет со дня образования Крымской АССР

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:19 18.10.2021

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с празднованием 100-летия создания Крымской АССР.

18 октября мы отмечаем 100-летие образования Крымской АССР.  В этот день в 1921 году Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров издали декрет, в котором постановили «образовать Автономную Крымскую Социалистическую Республику как часть РСФСР, — напомнил Глава РК.

Как отметил Сергей Аксёнов, решение о создании автономии принималось на фоне тяжелых последствий гражданской войны.

Это решение оказалось оптимальным и соответствовало историческим, географическим, этнокультурным особенностям многонационального Крыма. Республика вошла в состав РСФСР, а государственными языками были объявлены русский и крымскотатарский, — добавил Глава Республики.

По мнению Аксёнова, события 1921 года не случайно отозвались эхом в январе 1991-го, когда крымчане в ходе первого в истории СССР референдума единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе Союза. Это стало первым шагом на пути к возвращению Крыма домой, в Россию.

Сегодня Республика Крым в составе Российской Федерации обладает очень широкими полномочиями, которых не было у крымских автономий ни в 1921 году, ни тем более в период украинской аннексии полуострова, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что события вековой давности еще раз напоминают о преемственности отечественной истории, о важности сохранения исторической памяти, о единстве народов Крыма, основанном на общих целях и ценностях, на взаимном уважении и любви к родной земле.

18 октября исполняется 100 лет со дня образования Крымской АССР

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