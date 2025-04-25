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18% работодателей Крыма готовы принять на работу сотрудников с судимостью
фото: pikist.com

18% работодателей Крыма готовы принять на работу сотрудников с судимостью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 25.04.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 10% компаний Крыма.

18% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых.

Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.

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Время проведения: 6 марта — 23 апреля 2025 года

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