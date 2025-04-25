18% работодателей Крыма готовы принять на работу сотрудников с судимостью

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.
Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 10% компаний Крыма.
18% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых.
Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.
Время проведения: 6 марта — 23 апреля 2025 года
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С тегами: работа в Крыму