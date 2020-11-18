19, 20 и 21 ноября в Симферополе — прекращение подачи электроэнергии

«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Симферополя информирует — 19 ноября 2020 с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет временно прекращена подача электроэнергии по адресам:
- ул. 2-ой Гвардейской Армии 30-100, 82а; 1-59;
- ул. Севастопольская 137-227;
- ул. Подгорная 20-28а;
- пер. Заводской 10-14,50-52; 43;
- пер. Аэрофлотский 11.
Также 19, 20, 21 ноября с 08:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
- ул. Д. Ульянова 62а;
- ул. Миллера 64а,64б.
Симферопольский городской РЭС приносит свои извинения за предоставленные неудобства.
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