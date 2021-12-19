19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

19 декабря православный мир отмечает праздник одного из главных великих святых — День святителя Николая Чудотворца. На Руси святителя Николая издавна считали покровителем страждущих, защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае. «Второй после Бога заступник», — так говорили в народе о святом Николае. Считается, что если загадать в эту дату желание и помолиться, то оно непременно сбудется. И, конечно же, сбудутся добрые пожелания, которые вы подарите своим родным и близким. 19 декабря принято дарить подарки, совершать добрые искренние поступки, помогать всем, кто нуждается в помощи. Дети этим зимним утром особенно рады дарам-«николайчикам».

В последние годы именно к 19 декабря в городах открывают елки, открывают череду зимних праздничны мероприятий. О некоторых из них – в нашем материале.

Выставка.

Сегодня в Этнографическом музее Симферополя открылась традиционная выставка «От Святителя Николая — к Крещению Господню!». В экспозиции — творческие работы крымских детей. Выставка продлится до 19 января. Она проводится по в рамках 15-го общеепархиального конкурса детского рисунка (рождественских открыток) и рождественских ёлочных игрушек среди учеников общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанников дошкольных и других детских учреждений. Лучшие рисунки и игрушки будут награждены грамотами, отдельные работы поступят в фонды Этнографического музея.

Крестный ход.

Впервые за 140 лет сегодня состоялся вынос иконы целителей и чудотворцев Святых Косьмы и Дамиана из монастыря святых Косьмы и Дамиана с последующим автомобильным Крестным ходом в Партенит. Икону установили в храме в честь иконы Божией матери «Всецарица».

Благотворительная акция.

В храме «Трех Святителей» Симферопольской и Крымской епархии, состоялась благотворительная акция передачи подарков воспитанникам общественной организации Крымский Республиканский Центр коррекционной педагогики «Добромир». Об этом сообщил заместитель главы администрации Александр Макарь. В мероприятии также приняли участие депутат Госсовета РК Оксана Доброрез, Благочинный Первого Симферопольского Благочиния протоиерей отец Богдан Северин, руководитель общественной организации «Крымский Республиканский Центр коррекционной педагогики «Добромир», а также представители структурных подразделений администрации города. Такая благотворительная акция уже стала доброй традицией, проходит она уже не первый год.

Подарки детям.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравил маленьких пациентов Республиканской детской клинической больницы с Днем святого Николая. Он передал от попечительского совета главному врачу медицинского учреждения Анатолию Олейнику 310 сладких подарков для ребят и пожелал всем детям скорейшего выздоровления.

По традиции мы много лет поздравляем пациентов детской больницы. Это самый долгожданный зимний праздник для них. В этот день надо верить в чудеса и загадывать желания, которые обязательно сбудутся, — рассказал Константинов.

Поздравления.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в своем обращении отметил важность и значимость этого праздника.

Наверное, невозможно найти христианина, который бы не обращался к Святителю Николаю в своих молитвах, каждодневно не ощущал его благодатное молитвенное заступничество, — заметил иерарх.

Он подчеркнул, что Николай Чудотворец — всегда добрый и скорый помощник людям.

Святитель Николай не оставляет своей паствы тёплой отеческой заботой, будучи скорым помощником всякой душе, взывающей к нему с верой и подлинно христианским смирением. Поспешим же, дорогие братия и сестры, в полноте духовной возблагодарить немеркнущего светоча веры и благочестия за его подвиг добросердечия и жертвенной любви: «Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего», — говорится в поздравлении митрополита.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что в нашем народе сохраняется особая духовная связь со святым Николаем:

Ему посвящены многие храмы во всем православном мире. В их числе – храм-маяк в селе Малореченском на Южном берегу Крыма, один из самых известных храмов нашего полуострова. Будем просить святителя Николая об укреплении нашей веры и о помощи во всех добрых делах!

Присоединился к поздравлениям и спикер крымского парламента Владимир Константинов:

Поздравляю с Днем святого Николая Чудотворца. Желаю всем здоровья, мира и благоденствия!

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму