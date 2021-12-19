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От Святителя Николая - к Крещению Господню

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:31 19.12.2021

19 декабря православный мир отмечает праздник одного из главных великих святых — День святителя Николая Чудотворца. На Руси святителя Николая издавна считали покровителем страждущих, защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае. «Второй после Бога заступник», — так говорили в народе о святом Николае. Считается, что если загадать в эту дату желание и помолиться, то оно непременно сбудется. И, конечно же, сбудутся добрые пожелания, которые вы подарите своим родным и близким. 19 декабря принято дарить подарки, совершать добрые искренние поступки, помогать всем, кто нуждается в помощи. Дети этим зимним утром особенно рады дарам-«николайчикам».

От Святителя Николая - к Крещению Господню

В последние годы именно к 19 декабря в городах открывают елки, открывают череду зимних праздничны мероприятий. О некоторых из них – в нашем материале.

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Выставка.

Сегодня в Этнографическом музее Симферополя открылась традиционная выставка «От Святителя Николая — к Крещению Господню!». В экспозиции — творческие работы крымских детей. Выставка продлится до 19 января. Она проводится по в рамках 15-го общеепархиального конкурса детского рисунка (рождественских открыток) и рождественских ёлочных игрушек среди учеников общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанников дошкольных и других детских учреждений. Лучшие рисунки и игрушки будут награждены грамотами, отдельные работы поступят в фонды Этнографического музея.

От Святителя Николая - к Крещению Господню

Крестный ход.

Впервые за 140 лет сегодня состоялся вынос иконы целителей и чудотворцев Святых Косьмы и Дамиана из монастыря святых Косьмы и Дамиана с последующим  автомобильным Крестным ходом в Партенит. Икону установили в храме в честь иконы Божией матери «Всецарица».

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

Благотворительная акция.

В храме «Трех Святителей» Симферопольской и Крымской епархии, состоялась благотворительная акция передачи подарков воспитанникам общественной организации Крымский Республиканский Центр коррекционной педагогики «Добромир». Об этом сообщил заместитель главы администрации Александр Макарь. В мероприятии также приняли участие депутат Госсовета РК Оксана Доброрез, Благочинный Первого Симферопольского Благочиния протоиерей отец Богдан Северин, руководитель общественной организации «Крымский Республиканский Центр коррекционной педагогики «Добромир», а также представители структурных подразделений администрации города. Такая благотворительная акция уже стала доброй традицией, проходит она уже не первый год.

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19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

Подарки детям.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравил   маленьких пациентов Республиканской детской клинической больницы с Днем святого Николая. Он передал от попечительского совета главному врачу медицинского учреждения Анатолию Олейнику 310 сладких подарков для ребят и пожелал всем детям скорейшего выздоровления.

По традиции мы много лет поздравляем пациентов детской больницы. Это самый долгожданный зимний праздник для них. В этот день надо верить в чудеса и загадывать желания, которые обязательно сбудутся, — рассказал Константинов.

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

Поздравления.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в своем обращении отметил важность и значимость этого праздника.

Наверное, невозможно найти христианина, который бы не обращался к Святителю Николаю в своих молитвах, каждодневно не ощущал его благодатное молитвенное заступничество, — заметил иерарх.

Он подчеркнул, что Николай Чудотворец — всегда добрый и скорый помощник людям.

Святитель Николай не оставляет своей паствы тёплой отеческой заботой, будучи скорым помощником всякой душе, взывающей к нему с верой и подлинно христианским смирением. Поспешим же, дорогие братия и сестры, в полноте духовной возблагодарить немеркнущего светоча веры и благочестия за его подвиг добросердечия и жертвенной любви: «Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего», — говорится в поздравлении митрополита.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что в нашем народе сохраняется особая духовная связь со святым Николаем:

Ему посвящены многие храмы во всем православном мире. В их числе – храм-маяк в селе Малореченском на Южном берегу Крыма, один из самых известных храмов нашего полуострова. Будем просить святителя Николая об укреплении нашей веры и о помощи во всех добрых делах!

Присоединился к поздравлениям и спикер крымского парламента Владимир Константинов:

Поздравляю с Днем святого Николая Чудотворца. Желаю всем здоровья, мира и благоденствия!

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

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