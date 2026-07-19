19 июля: где можно заправить бензин в Феодосии

В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким.

Бензин АИ-92 есть на заправках «Атан» в Приморском на улице Керченское шоссе, 86/88, в Коктебеле на ул. Ленина, 150, в селе Ближнее, , Симферопольское шоссе, 2Б, а также в Феодосии по адресам:

ул. Челнокова, 71 – А-95 Ultra

Керченское шоссе, 23 – А-95 Ultra, А-92

Керченское шоссе, 27/Д – А-92

Керченское шоссе, 18/Б – А-92

Заправить можно не более 20 литров в бак. Заправка в канистры не производится.

В Судаке в воскресенье довезли еще три тонны бензина марки АИ-92 и три тонны бензина АИ-95 Ультра. Заправиться можно на АЗС «Атан» по ул. Феодосийское шоссе, 14. Заправка доступна исключительно в бак транспортного средства, сообщил глава региона Кирилл Чебышев.

источник: РИА Новости Крым

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