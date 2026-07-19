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Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры
фото: © РИА Новости . Михаил Воскресенский

19 июля: где в Крыму можно заправить бензин в канистры

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 12:21 19.07.2026

В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено. Об этом в воскресенье утром информируют местные власти.

Мы видим все ваши просьбы и обращения по поводу заправки генераторов. Администрация АЗС пошла навстречу и мы предлагаем альтернативный вариант: 10 литров в бак + 10 литров в канистру. Общий объем топлива в одни руки не меняется (те же 20 литров), но у вас появляется возможность взять часть с собой для дозаправки генератора, – проинформировал замглавы Черноморского района Андрей Шатыренко в МАКС.

По его данным, с утра воскресенья на заправках «Атан» свободно можно приобрести бензин марки АИ-95 Ультра.

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Как сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев, в воскресенье в городе бензин можно купить на АЗС «Атан» по Восточному шоссе, 2Б.

К свободной продаже будет доступен бензин марки АИ-92 в объеме для 150 автомобилей по цене 199 рублей за литр, – проинформировал он.

В Судаке заправка по-прежнему доступна исключительно в бак транспортного средства.

В Севастополе в воскресенье также можно залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру, информировал накануне губернатор города Михаил Развожаев.

источник: РИА Новости Крым

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