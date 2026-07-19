19 июля: в Крыму два населенных пункта останутся без воды

В воскресенье, 19 июля, два населенных пункта в Крыму останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». В республике проводятся аварийно-ремонтные работы. Так, в Белогорском районе останется без воды село Верхние Орешники. Планируется, что ограничения будут действовать ориентировочно до полуночи.

Кроме того, примерно до пяти вечера воды не будет в селе Семенное Джанкойского района.

Организован подвоз воды, – говорится в сообщении.

источник: Комсомольская правда Крым

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