19 июля: в Крыму два населенных пункта останутся без воды

В воскресенье, 19 июля, два населенных пункта в Крыму останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». В республике проводятся аварийно-ремонтные работы. Так, в Белогорском районе останется без воды село Верхние Орешники. Планируется, что ограничения будут действовать ориентировочно до полуночи.
Кроме того, примерно до пяти вечера воды не будет в селе Семенное Джанкойского района.
Организован подвоз воды, – говорится в сообщении.
источник: Комсомольская правда Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма