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В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить
источник: © Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС

19 июля: в Севастополе есть бензин в свободной продаже

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 12:24 19.07.2026

В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Заправить топливо в бак можно на семи заправках по адресам:

  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92)
  • АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-92)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).
Узнайте больше:  19 июля: где в Крыму можно заправить бензин в канистры

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, — написал Развожаев.

В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено.

источник: РИА Новости Крым

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