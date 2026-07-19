19 июля: в Севастополе есть бензин в свободной продаже

В Севастополе 19 июля появился в свободной продаже бензин марок Аи-92 и АИ-95 Ultra. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Заправить топливо в бак можно на семи заправках по адресам:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-92)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-92)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra). Узнайте больше: 19 июля: где в Крыму можно заправить бензин в канистры

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, — написал Развожаев.

В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено.

источник: РИА Новости Крым

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