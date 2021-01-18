19 января — Сегодня День Крещения Господня или Богоявление

19 января — День Крещения Господня — один из важнейших церковных праздников православных. Вспоминают библейское событие: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Этот праздник также носит название Богоявление. Легенда гласит: в то время, когда Иоанн Креститель крестил Господа в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…». Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица и свершилось Богоявление.
Главный обряд дня сегодняшнего — водосвятие. Проводят его в храмах, а также, где это возможно, святят воду морскую, речную, озёрную. Считается, что на Крещение — с полуночи до полуночи — вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года.
19 января — Что такое Крещение Господня
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.
Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — Господский праздник.
В этот день устраивают и массовые купания в открытых водоёмах
Даже в самых холодных, скованных льдом. Считается, кто трижды окунется в воду в проруби, тот весь год болеть не будет. А ещё считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.
Что касается погоды в День Крещения. На Руси этот период января буквально знаменит своими неизменными холодами — крещенскими морозами. Начинаются они традиционно 19 января, а завершаются числа 25.
19 января — Погодные приметы таковы:
- Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным
- Если в проруби вода 19 января дошла до краев — весной будет сильное половодье
- На Крещение ясная и морозная погода — лето будет засушливым
- Снег идет крупными хлопьями — будет хороший урожай
- Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится
- Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету
- Теплая погода на Крещение – хлеб будет густым (темным)
- Если в полдень 19 января облака стали синими — можно ожидать хорошего урожая
- В Крещение метет метель — такая погода продлится до конца зимы
- Полный месяц – к сильному половодью весной
- Пасмурная погода 19 января сулит богатый урожай хлеба
- Звездное небо на Крещение — лето будет сухим с обильным урожаем ягод
- Южный ветер принесет грозовое лето
Что не стоит сегодня делать?
- Стирать! Более того, так как вода считается священной, нельзя этого делать в течение следующих трёх дней. Плюс к этому, постирушки могут привести к болезням рук. Не верите? А проверите? То-то же… Предки наши знали, что делали…
- Ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе.
- Жаловаться, сплетничать, клеветать.
- Любую работу в эти дни лучше прекратить — физический труд сегодня под категорическим запретом.
А ещё 19 января празднуют:
- Святое Богоявление — Крещение Господне
- Праздник апельсиновых сказок
- День патологоанатома
- День рождения Ульяновской области
- Международная неделя безопасности снегоходов (International Snowmobile Safety Week)
- Праздник попкорна (National Popcorn Day) — США
- День работника службы спасения — Беларусь
- День консервной банки (National Tin Can Day) — США
- Праздник оценки оружия (National Gun Appreciation Day) — США
- День отдыха после карнавала — Бонэйр
- Тимкет — Эфиопия
- Именины у Ивана, Феофана
- Водокрещи — Турицы Зимние
По материалам:
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