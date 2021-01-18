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19 января — Сегодня День Крещения Господня или Богоявление
иллюстрация: cd.net

19 января — Сегодня День Крещения Господня или Богоявление

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:54 18.01.2021

19 января — День Крещения Господня — один из важнейших церковных праздников православных. Вспоминают библейское событие: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Этот праздник также носит название Богоявление. Легенда гласит: в то время, когда Иоанн Креститель крестил Господа в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…». Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица и свершилось Богоявление.

Главный обряд дня сегодняшнего — водосвятие. Проводят его в храмах, а также, где это возможно, святят воду морскую, речную, озёрную. Считается, что на Крещение — с полуночи до полуночи — вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года.

Крещенская водичка, по народным поверьям, избавляет от беспокойства и лечит. Как раны душевные, так и телесные. 19 января ею умываются, окропляют жилища, дают пить домашним животным.

19 января — Что такое Крещение Господня

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения.  На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын.  И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — Господский праздник.

В этот день устраивают и массовые купания в открытых водоёмах

Даже в самых холодных, скованных льдом. Считается, кто трижды окунется в воду в проруби, тот весь год болеть не будет. А ещё считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.

Что касается погоды в День Крещения. На Руси этот период января буквально знаменит своими неизменными холодами — крещенскими морозами. Начинаются они традиционно 19 января, а завершаются числа 25.

19 января — Погодные приметы таковы:

  • Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным
  • Если в проруби вода 19 января дошла до краев —  весной будет сильное половодье
  • На Крещение ясная и морозная погода —  лето будет засушливым
  • Снег идет крупными хлопьями — будет хороший урожай
  • Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится
  • Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету
  • Теплая погода на Крещение – хлеб будет густым (темным)
  • Если в полдень 19 января облака стали синими — можно ожидать хорошего урожая
  • В Крещение метет метель — такая погода продлится до конца зимы
  • Полный месяц – к сильному половодью весной
  • Пасмурная погода 19 января сулит богатый урожай хлеба
  • Звездное небо на Крещение — лето будет сухим с обильным урожаем ягод
  • Южный ветер принесет грозовое лето

Что не стоит сегодня делать?

  • Стирать! Более того, так как вода считается священной, нельзя этого делать в течение следующих трёх дней. Плюс к этому, постирушки могут привести к болезням рук. Не верите? А проверите? То-то же… Предки наши знали, что делали…
  • Ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе.
  • Жаловаться, сплетничать, клеветать.
  • Любую работу в эти дни лучше прекратить — физический труд сегодня под категорическим запретом.
Именинники нынче: Иван и Ян.

А ещё 19 января празднуют:

  • Святое Богоявление — Крещение Господне
  • Праздник апельсиновых сказок
  • День патологоанатома
  • День рождения Ульяновской области
  • Международная неделя безопасности снегоходов (International Snowmobile Safety Week)
  • Праздник попкорна (National Popcorn Day) — США
  • День работника службы спасения — Беларусь
  • День консервной банки (National Tin Can Day) — США
  • Праздник оценки оружия (National Gun Appreciation Day) — США
  • День отдыха после карнавала — Бонэйр
  • Тимкет — Эфиопия
  • Именины у Ивана, Феофана
  • Водокрещи — Турицы Зимние

По материалам: https://pogoda-crimea.ru, https://foma.ru

О праздниках больше — здесь.

19 января — Сегодня День Крещения Господня или Богоявление

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