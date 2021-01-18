19 января — Сегодня День Крещения Господня или Богоявление

19 января — День Крещения Господня — один из важнейших церковных праздников православных. Вспоминают библейское событие: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Этот праздник также носит название Богоявление. Легенда гласит: в то время, когда Иоанн Креститель крестил Господа в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…». Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица и свершилось Богоявление.

Главный обряд дня сегодняшнего — водосвятие. Проводят его в храмах, а также, где это возможно, святят воду морскую, речную, озёрную. Считается, что на Крещение — с полуночи до полуночи — вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года.

Крещенская водичка, по народным поверьям, избавляет от беспокойства и лечит. Как раны душевные, так и телесные. 19 января ею умываются, окропляют жилища, дают пить домашним животным.

19 января — Что такое Крещение Господня Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог. Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — Господский праздник. В этот день устраивают и массовые купания в открытых водоёмах Даже в самых холодных, скованных льдом. Считается, кто трижды окунется в воду в проруби, тот весь год болеть не будет. А ещё считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется. Что касается погоды в День Крещения. На Руси этот период января буквально знаменит своими неизменными холодами — крещенскими морозами. Начинаются они традиционно 19 января, а завершаются числа 25. 19 января — Погодные приметы таковы: Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным

Если в проруби вода 19 января дошла до краев — весной будет сильное половодье

На Крещение ясная и морозная погода — лето будет засушливым

Снег идет крупными хлопьями — будет хороший урожай

Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится

Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету

Теплая погода на Крещение – хлеб будет густым (темным)

Если в полдень 19 января облака стали синими — можно ожидать хорошего урожая

В Крещение метет метель — такая погода продлится до конца зимы

Полный месяц – к сильному половодью весной

Пасмурная погода 19 января сулит богатый урожай хлеба

Звездное небо на Крещение — лето будет сухим с обильным урожаем ягод

Южный ветер принесет грозовое лето Что не стоит сегодня делать? Стирать! Более того, так как вода считается священной, нельзя этого делать в течение следующих трёх дней. Плюс к этому, постирушки могут привести к болезням рук. Не верите? А проверите? То-то же… Предки наши знали, что делали…

Ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе.

Жаловаться, сплетничать, клеветать.

Любую работу в эти дни лучше прекратить — физический труд сегодня под категорическим запретом. Именинники нынче: Иван и Ян. А ещё 19 января празднуют: Святое Богоявление — Крещение Господне

Праздник апельсиновых сказок

День патологоанатома

День рождения Ульяновской области

Международная неделя безопасности снегоходов (International Snowmobile Safety Week)

Праздник попкорна (National Popcorn Day) — США

День работника службы спасения — Беларусь

День консервной банки (National Tin Can Day) — США

Праздник оценки оружия (National Gun Appreciation Day) — США

День отдыха после карнавала — Бонэйр

Тимкет — Эфиопия

Именины у Ивана, Феофана

Водокрещи — Турицы Зимние По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://foma.ru О праздниках больше — здесь .