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19 января в районе Херсонеса Таврического — ограничение движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 18.01.2021

В связи с празднованием Крещения, на улице Древняя от пересечения с улицей Ерошенко и улицей Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» вводится временное ограничение движения транспорта.

Ограничения не коснутся работы общественного транспорта, оперативных и экстренных служб города, а также транспорта сотрудников музея-заповедника. Временный запрет на проезд будет действовать 19 января с 06:00 до 19:00.  Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

19 января в районе Херсонеса Таврического - ограничение движение транспорта

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