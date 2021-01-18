19 января в районе Херсонеса Таврического — ограничение движение транспорта

В связи с празднованием Крещения, на улице Древняя от пересечения с улицей Ерошенко и улицей Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» вводится временное ограничение движения транспорта.

Ограничения не коснутся работы общественного транспорта, оперативных и экстренных служб города, а также транспорта сотрудников музея-заповедника. Временный запрет на проезд будет действовать 19 января с 06:00 до 19:00. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.