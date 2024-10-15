19-летнему юноше из Феодосии предъявлено обвинение в убийстве таксиста

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Феодосии, обвиняемого в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Поздним вечером 11 октября в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района местными жителями было обнаружено тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

На место преступления незамедлительно выехали сотрудники Кировского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты. Погибшим оказался 52-летний местный житель, работающий в такси.

В рамках слаженной работы сотрудников Следственного комитета, полиции и республиканского УФСБ в короткие сроки была установлена личность подозреваемого.

Накануне трагедии 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах, вызвал такси и попросил отвезти его по указанному им адресу. По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1,5 тысячи рублей. Фигурант был задержан дома у своего друга, при нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено особо тяжкое преступление, — сообщили в Следственном комитете.

Следователем от жителя Феодосии получены подробные признательные показания. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.