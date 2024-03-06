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Фото: МВД по РК

19-летний крымчанин потихоньку обворовывал маркетплейс – «развозил товары»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:25 06.03.2024

Полицейские города Саки установили причастность 19-летнего водителя Интернет-магазина к четырем фактам присвоения чужого имущества. Выяснилось, что молодой крымчанин осуществлял перевозки товаров между пунктами выдачи и складами интернет-магазина. Но вот только не всегда товар попадал из точки А в точку Б.

В полицию г. Саки поступило 4 заявления от сотрудников пунктов выдачи заказов одного из маркетплейсов о присвоении чужого имущества. При проведении сверки электронных сведений обнаружилось, что возвращенные покупателями товары не были доставлены на склады. В списке пропавших товаров оказались бытовая техника, одежда, косметика. Общая сумма ущерба — более 28 тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

Подозрения подтвердились: парень зарегистрировался в приложении маркетплейса в качестве водителя, осуществлял перевозки товаров и присваивал себе возвращенные покупателями товары. Все присвоенные молодым человеком товары возвращены, ущерб возмещен.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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