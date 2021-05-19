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19 мая - День фармацевтического работника
иллюстрация: mohamed_hassan (pixabay.com)

19 мая — День фармацевтического работника

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:49 19.05.2021

Правительством Российской Федерации утвержден новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника. Дату для праздника выбрали не случайно. 19 мая, 440 лет назад в соответствии с Указом Ивана IV Грозного на Руси открылась первая аптека.

В Республике Крым сеть государственных аптек и аптечных пунктов представлена ГУП РК «Крым-Фармация». По словам и.о. директора предприятия Юлия Дмитриева, в учреждении трудится 546 человек, из них 273 фармацевтических работника. Укомплектованность кадрами составляет 90%. Все сотрудники регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Актуальные вакансии фармацевтов и провизоров остаются в ряде аптечных организаций в сельских населенных пунктах, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК. 

Министерство здравоохранения Республики Крым поздравляет всех работников аптек, аптечных пунктов и аптечных складов, выполняющих важный и кропотливый труд, а также несущих огромный вклад в обеспечение крымских пациентов лекарственными препаратами.

19 мая - День фармацевтического работника

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