2-6 сентября в Крыму пройдет региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель»

В республике Крым со 2 по 6 сентября пройдет региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Данная программа инициирована заместителем министра экономического развития Российской Федерации Татьяной Илюшниковой и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Отмечу, что данная программа действительно хороший шанс для наших женщин найти себя в бизнесе. Так, например, в прошлом году участницами проекта стали 18 человек. Тогда на региональном этапе победу одержала Тамила Алиева с проектом «Финансы для предпринимателей». Девушка получила грант в размере 100 тысяч рублей, который помог ей в реализации бизнес-проекта, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Как пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, и которые хотят запустить или развивать собственный бизнес. Участницы проходят обучение, пишут бизнес-план и находят единомышленниц. При этом лучшие проекты регионального этапа получают грант в размере 100 тысяч рублей и помощь с продвижением, в то время, как победители федерального этапа могут рассчитывать грант в размере до 1 миллиона рублей.
Региональный этап программы пройдет со 2 по 6 сентября в Центре «Мой бизнес» Республики Крым по адресу: Симферополь, ул. Севастопольская, 20 А.
Регистрация для участниц из Республики Крым открыта по ссылке – https://xn--80aaapecta3abbflycnd5byo.xn--p1ai/reg
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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