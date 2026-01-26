2 февраля стартует второй очный модуль обучения участников программы «Севастополь — город Героев». Образовательный курс будет сосредоточен на экономике и финансах. Участники изучат систему государственного и муниципального финансирования, денежно-кредитную политику, организацию и проведение закупок и другие ключевые аспекты в данной сфере. В рамках обучения также будут рассмотрены темы пространственного развития территорий, транспортной системы, бережливого производства и социальной политики как на уровне государства, так и региона.

Как и в первом модуле, который прошел в сентябре 2025 года, участники программы смогут развивать свои компетенции на практических занятиях и тренингах. Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков планирования и целеполагания, управления задачами и формированию эмоционального интеллекта.

В общей сложности запланировано четыре образовательных модуля, каждый из которых включает лекции и практические занятия с участием профессорско-преподавательского состава и экспертов.

Цель программы «Севастополь — город Героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя