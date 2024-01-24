Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 2 из 10 работодателей в Крыму откажут кандидату с избыточной квалификацией
актуально в республике
фото: pikist.com

2 из 10 работодателей в Крыму откажут кандидату с избыточной квалификацией

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 24.01.2024

Чаще всего с отказами в трудоустройстве по причине избыточной квалификации сталкиваются претенденты на должность бухгалтера, инженера и менеджера по продажам. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Крыма.

Как нехватка квалификации, так и ее избыток могут помешать трудоустройству. 21% работодателей никогда не принимают в штат overqualified-специалистов. Каждая вторая компания действует выборочно: обычно речь идет о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад (49%). Каждый десятый работодатель не отказывает в найме специалистам с избыточной квалификацией, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

«Слишком хорош для нас», — с такой формулировкой отказа в приеме на работу приходилось сталкиваться 29% экономически активных крымчан. Мужчины о подобных ситуациях рассказывали чаще женщин. Старшее поколение — чаще горожан до 34 лет. Но больше всего overqualified-специалистов — среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц: «Не один раз мне отказывали, говорили, что мне будет скучно»; «Работодателя испугал опыт работы на федеральном уровне»; «Сказали, я у них зачахну». Среди представителей распространенных профессиональных групп с отказами по причине сверхквалификации чаще сталкиваются претенденты на позиции бухгалтеров, инженеров и менеджеров по продажам.

Узнайте больше:  В РК большинство объектов строительства и реконструкции были сданы в запланированные сроки

Время проведения: 12—19 января 2024 года

Просмотры: 27

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.