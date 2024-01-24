2 из 10 работодателей в Крыму откажут кандидату с избыточной квалификацией

Чаще всего с отказами в трудоустройстве по причине избыточной квалификации сталкиваются претенденты на должность бухгалтера, инженера и менеджера по продажам. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Крыма.

Как нехватка квалификации, так и ее избыток могут помешать трудоустройству. 21% работодателей никогда не принимают в штат overqualified-специалистов. Каждая вторая компания действует выборочно: обычно речь идет о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад (49%). Каждый десятый работодатель не отказывает в найме специалистам с избыточной квалификацией, — отмечают в пресс-службе сервиса.

«Слишком хорош для нас», — с такой формулировкой отказа в приеме на работу приходилось сталкиваться 29% экономически активных крымчан. Мужчины о подобных ситуациях рассказывали чаще женщин. Старшее поколение — чаще горожан до 34 лет. Но больше всего overqualified-специалистов — среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц: «Не один раз мне отказывали, говорили, что мне будет скучно»; «Работодателя испугал опыт работы на федеральном уровне»; «Сказали, я у них зачахну». Среди представителей распространенных профессиональных групп с отказами по причине сверхквалификации чаще сталкиваются претенденты на позиции бухгалтеров, инженеров и менеджеров по продажам.

Время проведения: 12—19 января 2024 года