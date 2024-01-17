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Фото: michaelform, pixabay.com

2 из 3 экономически активных крымчан ничего не знают о порядке расчета пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 17.01.2024

Каждый третий крымчанин 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 32% затруднились с оценкой пенсионной системы.

Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан. 28% назвали ее некорректной. Судя по комментариям, чаще всего респонденты выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы. Мужчины признавались в неосведомленности чаще (36% против 29% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 25% среди мужчин), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».

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Время проведения: 12—15 января 2024 года

Предложения по изменению пенсионной формулы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Вернуть прежний возраст выхода на пенсию
2. Перейти на более прозрачную/простую/понятную систему расчета пенсии
3. Вернуться к старому порядку начисления пенсии в зависимости от стажа и размера заработной платы
4. Учитывать в формуле инфляционные процессы
5. Учитывать в формуле уровень цен и тарифов в конкретном регионе
6. Увеличить базовую часть и предельный коэффициент
7. Отказаться от солидарной пенсионной системы и ввести личную накопительную систему с наследованием всего пенсионного капитала

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