2 из 3 компаний в Крыму принимают молодых специалистов на стажировки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

В Крыму 65% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов: у 24% разработаны специальные программы, у 41% — пока нет утвержденной концепции стажировок. Каждый второй представитель компаний, где принимаются стажеры, утверждает, что трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. Еще в 18% предприятий и организаций джоб-офер делают менее чем в половине случаев. В 26% компаний — лишь особо отличившимся стажерам, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Опрос горожан до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 55% получили работу, еще 15% имели все шансы, но отклонили офер.

Среди молодежи 17% рассматривают стажировки как возможность определиться с профессией, узнать все ее плюсы и минусы. Но основная цель для большинства по-прежнему — получение практического опыта работы (65%).

Время проведения: 12 апреля — 6 мая 2024 года