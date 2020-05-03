2 мая в Крыму выписали 206 протоколов на нарушителей режима «самоизоляции»

Идет «охота» на «пикники и шашлыки».

За минувшие сутки в Крыму было выписано 206 протоколов на нарушителей режима «самоизоляции». Такую информацию на воскресном заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции озвучил зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

По его словам, на улицах выявлено 6 несовершеннолетних, в отношении родителей составлены административные протоколы. Кроме того, зафиксировано 46 обращений на «горячую линию», все они «отработаны». 50 мобильных групп контролировали пребывание приезжих (сверка по адресам, указанных в анкетах по прибытии в Крым).

4 019 человек было проверено, нарушений не установлено. 866 объектов мы вчера проверили, по трем выявили нарушения, протоколы еще не оставлены, собираются все необходимые материалы. 221 человек с постановлением Роспотребнадзора проверены по месту жительства, нарушений нет, — рассказал Смаглин.

Особе внимание и властей на местах, и правоохранителей – к «пикникам и шашлыкам».

Вчера было проведено 105 рейдов, работает 51 мобильная группа. Было проведено 378 бесед с теми лицами, которые посещали леса. На территории Крымского природного заповедника выявлены нарушения режима повышенной готовности, составлено два протокола по статье 8.39 КоАП РФ. В ходе обследования земель сельскохозяйственного назначения на территории Новопавловского сельского поселения Красноперекопского района выявлено два факта безлицензионного забора воды из скважин, составлено два протокола. В ходе обследования водоохранной зоны Чёрного моря в Евпатории установлен факт стоянки автотранспортного средства. По данному факту возбуждено административное производство. В районе пруда вблизи с. Мраморное Симферопольского района установлен факт стоянки автотранспортных средств. По данному факту возбуждено три административных производства. Итого, в ходе контрольно-надзорных мероприятий проведённых сотрудниками минприроды Крыма установлено восемь фактов нарушения требований природоохранного законодательства. Кроме того, возбуждено четыре административных производства по факту стоянки автотранспортных средств в водоохранной зоне. Ведётся работа с ГИБДД для установления лиц, управлявших автотранспортными средствами, — сообщил глава Совмина Республики Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров РК сообщил о том, что линейным управлением МВД России на транспорте проведены мероприятия по ограничению прибытия в Республику Крым граждан Российской Федерации без уважительных причин, не имеющих собственности или иных оснований для пребывания на территории Республики Крым различными видами транспорта.

Вчера авиационным транспортом в Крым прибыло на прилёт и вылет в обратном направлении 11 рейсов, прибыло 446 пассажиров, убыло — 277 человек, четверо пассажиров направлены в обсерватор. Железнодорожным транспортом в Республику Крым и в обратном направлении прибыло две пары составов поездов, которыми прибыли 118 пассажиров, убыло — 41 человек, — сказал Юрий Гоцанюк.

Интересно, что на поездах прибыли… одни крымчане.