2 мая 2014 года: комментарий Сергея Аксёнова в связи с годовщиной трагедии в Одессе

Сегодня мы вспоминаем жертв страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. В этот день бандеровские бесы заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые выступили против их власти.
Об этом зверском убийстве трудно говорить. В том числе и потому, что время слов давно прошло. Сейчас время действий. Время справедливого возмездия. Оно уже совершается. Как над теми, кто лично участвовал в расправе, так и над теми, кто радовался мучительной смерти жертв, глумился над ними. Кто оправдывал и превозносил нацистских убийц как национальных героев. Кто вместе с ними открывал ворота в ад.
И не надо теперь спрашивать: «За шо?»
За то.
Вечная память и Царствие Небесное мученикам!
Враг будет разбит, Победа будет за нами! – говорится в комментарии Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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