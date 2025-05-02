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2 мая 2014 года: комментарий Сергея Аксёнова в связи с годовщиной трагедии в Одессе
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

2 мая 2014 года: комментарий Сергея Аксёнова в связи с годовщиной трагедии в Одессе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:00 02.05.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с годовщиной трагических событий в городе Одессе 2 мая 2014 года.

Сегодня мы вспоминаем жертв страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. В этот день бандеровские бесы заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые выступили против их власти.

Об этом зверском убийстве трудно говорить. В том числе и потому, что время слов давно прошло. Сейчас время действий. Время справедливого возмездия. Оно уже совершается. Как над теми, кто лично участвовал в расправе, так и над теми, кто радовался мучительной смерти жертв, глумился над ними. Кто оправдывал и превозносил нацистских убийц как национальных героев. Кто вместе с ними открывал ворота в ад.

И не надо теперь спрашивать: «За шо?»

За то.

Вечная память и Царствие Небесное мученикам!

Враг будет разбит, Победа будет за нами! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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