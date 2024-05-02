В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное.

Украинские власти убийц, понятное дело, не наказали. Но некоторые из них уже денацифицированы и горят в аду. А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, – говорится в комментарии Главы Крыма.