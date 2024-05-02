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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

2 мая 2014 года: комментарий Сергея Аксёнова в связи с годовщиной трагедии в Одессе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 02.05.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с годовщиной трагических событий в городе Одессе 2 мая 2014 года.

Сегодня десятая годовщина «Одесской Хатыни». 2 мая 2014 года нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов людей, которые не смирились с государственным переворотом в Киеве, с нацификацией Украины.

В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное.

Украинские власти убийц, понятное дело, не наказали. Но некоторые из них уже денацифицированы и горят в аду. А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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