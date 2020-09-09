2 октября в Крыму завоют сирены. Бояться не надо: это проверка системы оповещения населения

Министерство чрезвычайных ситуаций РК информирует о том, что 2 октября в Крыму будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения.

Впервые комплексные проверки готовности систем оповещения населения будут проведены централизованно по всей стране. Такое решение принято в рамках Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось 2 июня 2020 года. Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. На сегодняшний день такая работа уже проведена во всех субъектах, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

По его словам на территории Республики будет задействована региональная система оповещения и информирования населения с включением оконечных устройств оповещения, замещением сигналов телеканалов вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения на всей территории Крыма.

Министр также добавил, что, соответствующее распоряжение подписано Главой Республики Крым .