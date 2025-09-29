Прямо сейчас:
2 октября на Землю обрушится магнитная буря
2 октября на Землю обрушится магнитная буря

29.09.2025

2 октября на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки M класса и несколько событий более низкого уровня С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.

По данным Лаборатории, в четверг, 2 октября на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. После всплеска геомагнитная обстановка на нашей планете будет неспокойной еще четыре дня.

В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

