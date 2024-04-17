 20 апреля в Крыму пройдет День открытых дверей на площадках-участниках проекта «Профессионалитет»

Ожидается, что Единый день открытых дверей посетит около 1 500 обучающихся и более 1 000 родителей.

20 апреля в Крыму пройдет масштабное мероприятие в рамках федерального проекта «Профессионалитет» – «Единый день открытых дверей (ЕДОД).

В этот день 12 профессиональных образовательных организаций региона и их социальные партнеры-ведущие предприятия Крыма распахнут свои двери перед школьниками и их родителями для того, чтобы продемонстрировать уровень востребованности рабочих профессий и специальностей, степень своей интегрированности в реальный сектор региональной экономики, а также открывающиеся перед ребятами возможности получения первого рабочего места на лучших предприятиях региона.

Насыщенная программа мероприятия пройдет в очном и онлайн форматах, в которые будут вовлечены все без исключения посетители: для обучающихся образовательных организаций пройдет Всероссийский классный час с привлечением амбассадоров «Профессионалитета» – студентов профессиональных образовательных организаций, готовых рассказать о своем опыте обучения и помочь сделать выбор тем, кто еще в нем не уверен; для представителей несовершеннолетних будет проведено родительское собрание при участии администрации образовательных кластеров, работодателей, а также руководства министерства образования, науки и молодежи Республики Крым; по направлениям, реализуемым в рамках федерального проекта «Профессионалитет», для ребят и их родителей будут организованы очные и интерактивные посещения площадок работодателей; на площадках кластеров для школьников запланированы профессиональные пробы с выполнением практических заданий, — сообщили в республиканском министерстве образования.

В общей сложности Единый день открытых дверей посетит около 1500 обучающихся и более 1000 родителей, которым будет предоставлена возможность познакомиться с ведущими предприятиями-работодателями региона; более 3000 родителей смогут подключиться к мероприятию в онлайн-режиме.