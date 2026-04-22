20 бойцов крымских студотрядов осваивают специальность слесаря механосборочных работ

На базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова началось обучение участников студенческих отрядов Республики Крым по востребованной рабочей специальности. Профессиональную подготовку пройдут 20 представителей студенческих производственных отрядов региона. Программа обучения направлена на освоение профессии «Слесарь механосборочных работ 2-го разряда».

Программа обучения включает в себя: изучение технических чертежей, основ материаловедения и устройства механизмов; отработка навыков сборки узлов, работы с контрольно-измерительными приборами и слесарным инструментом; курс по технике безопасности и охране труда на производстве.

Для бойцов производственного направления это важный этап подготовки к летнему трудовому семестру. Квалификация «слесарь механосборочных работ» открывает перед ребятами возможности работы на крупнейших промышленных предприятиях страны, где требуются навыки точной сборки и знание производственных процессов, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Профессиональное обучение осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 876 «Об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

