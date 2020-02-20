20 февраля презентовали выставку «Девять жизней в Херсонесе»

20 февраля в малом зале античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялось торжественное открытие выставки «Девять жизней в Херсонесе», посвященной преданным помощникам музейщиков – херсонесским котам. По словам специалистов, выставка «Девять жизней в Херсонесе» – это наглядный пример трансформации образа кошек с древних времен до наших дней.

Здесь представлены археологические находки: останки кошек, отпечатки лап, античные и средневековые предметы быта и искусства. Но многие экспонаты – это работа современных деятелей искусства, некоторые из картин художников были написаны специально к открытию выставки, — цитирует пресс-служба заведующего экспозиционно-выставочным сектором Павла Хлебовского.

3 года назад мы сделали попытку показать, как почитали кошачьих в Херсонесе на выставке «На мягких лапах сквозь века». Наша задача заключалась в том, чтобы показать близкую связь между древними котами и современными. Новая выставка – это не только возможность показать то, что мы уже делали, но и представить широкому кругу посетителей новые памятники из фондов музея, а также провести параллели с современными работами, которые тоже представлены на выставке, — отмечает главный хранитель музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталья Демиденко.

В числе присутствующих на торжественной церемонии открытия были художницы, чьи картины вошли в экспозицию – член Севастопольского отделения союза художников России Елена Лимонова и преподаватель Севастопольской художественной школы Анна Сорокина. Картина Елены, выполненная в технике акварель, создавалась непосредственно для новой выставки. Художница отметила, что это большая честь выставлять свою работу рядом с проверенными временем экспонатами. Анна Сорокина представила на выставку 3 гравюры, раннее их можно было встретить в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого и на новогодней выставке «Котовасия». Как отметила автор работ, херсонесские коты постоянно сопровождали её творчество: девушка делала зарисовки, картины, приводила своих воспитанников на пленэр.

Выставка «Девять жизней в Херсонесе» продлится до 31 марта. Любой желающий может прикоснуться к истории кошачьих ежедневно в малом зале античной экспозиции с 09:00 до 17:00.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»